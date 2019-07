Ontsluiting voor Beekveld in Berlicum vertraagd: wethouder baalt er ook van

Wethouder heeft er ‘de pest over in’

Wethouder Bart van de Hulsbeek moest zich verontschuldigen. ,,Ik heb er zelf ook een beetje de pest over in dat het niet sneller gaat. De bedoeling is echt om het zo snel als mogelijk voor elkaar te krijgen. Maar er komt nog een overleg met de projectontwikkelaar Versteegden aan. Dat is in deze de opdrachtgever, zoals is afgesproken. Er moeten nog afspraken gemaakt worden over de grond die vlakbij de kruising ligt. Het ontwerp voor de kruising is al wel klaar.”