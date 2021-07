Ontwaken in de ongerepte Boxtelse natuur dankzij Box&Breakfast ‘een beleving buiten de gebaande paden’

ZOMERSERIEVind je overnachten in een hotel of stacaravan te gewoontjes? Wat dacht je van een hijskraan of een boot of?

LIEMPDE - In het donker is één enkel lichtje waarneembaar op de drassige bodem van het bosrijke gebied van Het Groene Woud bij Liempde. Een onderzoekje leert dat het om een half in slaap gedutte glimworm gaat. In de verte duiken even later opeens nog méér lichtjes op. De eerste gedachte: grote loslopende bruinkleurige honden, oppassen geblazen dus!

Twee reeën

Het is even later loos alarm. Het zijn -tot grote opluchting- twee reeën die als een raket de bosjes inspringen. Het avontuur in de bushbush speelt zich bij ‘t Ooievaarsnest af. Dat is één van de vier pop-up slaapunits die momenteel deel uitmaken van het project Box&Breakfast.

In feite is het de Boxtelse variant op de We Are Food-campagne. De transparante box van polystyreen, die voor de rest is opgebouwd met circulaire materialen en 3X3X3 meter meet, bevindt zich op een strategische plek voor het spotten van dieren. De kubus staat tussen allerlei boomsoorten, planten en bloemen.

Buiten de gebaande paden

Het is een beleving buiten de gebaande paden. Omdat de distel en de brandnetel hier welig tieren, is het stukje pure natuur ongeschikt voor dragers van een korte broek of een rok. Dat geldt ook voor iedereen die na een regenbui bang is voor wat natte voeten, want op veel plekken reikt de begroeiing al gauw tot op kniehoogte.

Quote Hier lekker onderuit gezakt televisie kijken? Vergeet het maar!

De box zélf sluit in een belangrijke mate aan op het principe van ‘back to basics’. Hier lekker onderuit gezakt televisie kijken? Vergeet het maar. Er is sowieso geen elektriciteit aanwezig. Een powerbank kan eventueel als laatste redmiddel dienen voor het opladen van een mobiel apparaat.

Volledig scherm Lekker slapen in de 'bushbush' van Het Groene Woud. © Chris Korsten

Overbodige gordijnen

Een jerrycan met water moet het gemis van stromend water compenseren. Het sanitair bestaat enkel en alleen uit een chemisch toilet. De enige luxe is een comfortabele (tweepersoons) boxspring, met daarboven een muskietennet om de muggen op afstand te houden. Gordijnen zijn volstrekt overbodig. Er zijn geen pottenkijkers in de buurt.

Er staan nog drie dezelfde boxen op Boxtels grondgebied. De namen: ‘t Edele Hert, Reerijk en Wildspot. De boxen, die al een aantal jaren eigendom zijn van de gemeente Boxtel, zijn ontworpen door Thieu van Tooren van Link Ontwerpers.

De plaatselijke ondernemers Liane Schellekens en Jos Sanders van manage De Rekkendonken en café ‘t Groene Woud, dragen zorg voor een ontbijtmand met verse streekproducten. Een boeking kost 125 euro. Van dat bedrag gaat 25 euro naar de natuurontwikkeling in Boxtel.