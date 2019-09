Onze halve maatschappij draait op vrijwilligers

In Wijbosch zoeken ze momenteel een aaihond plus baasje voor bezoekjes aan dementerende ouderen. In Boxtel willen ze meer en vooral ook jongere vrijwilligers, zo lees ik in de krant, en tijdens de ouderavond op school hoorde ik dat de woensdagochtend om een bibliotheekmoeder verlegen zit. Een oplossing voor het vrijwilligersprobleem? Flexibiliteit. Althans, dat denk ik.



In tegenstelling tot veel 60-plussers hebben dertigers, veertigers en kostwinners het chronisch druk. De hypotheek moet betaald worden, de kinderen opgevoed en het huishouden gedaan. Structureel helpen gaat hem - met alle goede wil van de wereld - voor de meesten niet worden. Eerlijk is eerlijk: praten ze over ‘elke woensdag’ of ‘maandelijks’ dan haak ook ik af. Vragen ze om incidentele hulp, dan kijk ik wat ik kan schuiven in de agenda. Van tijd tot tijd eens vlaggen/rijden/wassen/bardienst bij de hockey- of voetbalclub? Tuurlijk. Een keer een schoolexcursie begeleiden of chauffeuren? Geen probleem, leuk zelfs. Zolang het af en toe is. Echt, wij jongere generatie zijn de beroerdste niet.