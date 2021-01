Ook al is de kringloop gesloten: als er behoefte is aan een bed, dan komt er een bed

VIDEO Automobi­list gewond na botsing tegen boom, brandweer zet auto vast om te voorkomen dat die in sloot glijdt

17 januari ESCH - Een automobilist is zaterdagavond gewond geraakt bij een ongeval op de Haarenseweg in Esch. De auto was tegen een boom gebotst. De jongeman is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.