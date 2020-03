Ook al komt er soms geen hond, spreekuren van burgemeester en wethouders van Haaren gaan door

In de voortuin

,,Of als ik thuis sta te werken in de voortuin”, zegt wethouder Harry van Hal (CDA). ,,Mensen stappen dan gerust van de fiets af om mij ergens op te wijzen of iets te vragen.” Hij had afgelopen maandag twee bezoekers tijdens zijn spreekuur in Esch. ,,Ik heb er wel eens een stuk of tien gehad, maar dat was uitzonderlijk. Het zijn er ook wel eens nul. In Biezenmortel was een keer zelfs het gemeenschapshuis op slot. Ik heb toen maar in mijn auto zitten wachten of er iemand kwam.”

Volgens een woordvoerster van de gemeente zit er niet echt een rode draad in de kwesties die de bezoekers van het spreekuur aankaarten. Behalve dat het zaken zijn die de betrokkene persoonlijk raken of hinderen. Soms gaat het over actuele of algemene kwesties in de gemeente.

Sinds najaar 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de maandelijkse spreekuren in het najaar van 2018 in ere hersteld. De beide coalitiepartijen Progressief'96 en CDA wilden directer contact tussen inwoners en bestuurders mogelijk maken. Ook al was er in het verleden al eens geprobeerd om dat te bewerkstelligen via inloopspreekuren in de dorpshuizen. Zonder succes, daarom stierven die spreekuren een stille dood. Ook voor een telefonisch spreekuur liep Haaren niet warm. Om de nieuwe poging wel te laten slagen, zette de gemeente een kleine reclamecampagne op voor de spreekuren.

Harry van Hal: ,,Ondanks dat het niet storm loopt, ben ik voorstander van doorgaan met het spreekuur. Zoveel inspanning kost het ons niet om eens per maand een uurtje in een dorpshuis te gaan zitten. Het blijft voor onze inwoners een ongedwongen en laagdrempelige manier om contact met het gemeentebestuur te hebben. Ook al komen er niet veel mensen. Maar als we in De Es, D’n Domp, het HelvoirThuis of De Vorselaer zijn ontmoeten we ook gewone bezoekers, die er voor het biljarten of de koorrepetitie of zo zijn. Dat is ook waardevol, want zo horen we van hen wat er allemaal leeft in het dorp.”