Ook Danny Vera en Martijn Fischer staan op Paaspop

Hiermee komt het totaal op bijna 260 acts. Andere namen die Paaspop bekend maakte zijn onder anderen Arp Frique & Family, Suzan & Freek, Mercy John, Pip Blom, Crazy Little Things en Tabitha. Martijn Fischer zingt nummers van wijlen André Hazes.

Eerder maakte Paaspop al grote namen bekend voor het ‘Brabantse Las Vegas', zoals Passenger, Oscar and the Wolf, Clean Bandit en De Staat. Ook maakte de organisatie woensdag bekend dat de camping Paradise City wordt aangekleed met een heus subtropisch zwembad en een beautysalon. Paaspop heeft plaats op 19, 20 en 21 april op het terrein aan de Molenheide. Op donderdag 18 april is er een bedrijvendag op het Paaspop-terrein.

Het programma per dag is inmiddels ook bekend. De opbouw van het festivalterrein is al begonnen.