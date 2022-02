Ook dino’s Boxtel vieren Valentijn

Viertallen tijdens Brabantse Indoor Kampioen­schap­pen: ‘Rijden in een team is echt anders dan als individu’

SCHIJNDEL - Elegant zwevend op de muziek. Vijf ponyviertallen reden zaterdagochtend een kür op muziek en ’s middags namen zeven paardenviertallen het tegen elkaar op. Vanwege corona was het aantal deelnemers aan de Brabantse indoorkampioenschappen 2022 in de Schijndelse manege De Molenheide lager dan anders. Maar de pret was er niet minder om. En de sfeer is wezenlijk anders dan bij individuele wedstrijden...

6 februari