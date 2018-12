Ook Esch gaat samen lopen voor hoop

Kanker is een vreselijke ziekte waar veel mensen helaas van nabij mee te maken hebben en daarom wil een grote groep Esschenaren een steentje bijdrage aan de bestrijding van die ziekte. Dat vertelt woordvoerster Sanne Aarts van het Essche organisatiecomité. ,,Noor Janssen uit ons dorp heeft daarvoor het initiatief genomen.”

Dat comité heeft zaterdag 31 augustus en zondag 1 september op de kalender vastgelegd voor de SamenLoop voor Hoop Esch. Er wordt in het dorp, in de Postelstraat en omgeving, een ronde van 400 meter uitgezet voor de deelnemende teams van wandelaars. Rond dat parcours komen kramen te staan waarbij de teams activiteiten verzorgen. Ook die hebben als doel: geld inzamelen voor KWF. Verder dienen de teams sponsors te werven.

Inktvlek

De organisatie hoopt op zeker dertig deelnemende teams van tien of meer deelnemers, zodat er voldoende mensen zijn om elkaar op het parcours af te wisselen. Aarts: ,,Esch is klein, heeft ongeveer 2.200 inwoners, maar we hopen dat de teams ook deelnemers werven buiten het dorp, in hun familie- en vriendenkring, op hun werk, bij de verenigingen waarvan ze lid zijn. Zo kan het een inktvlek worden en gaan mensen uit de hele gemeente Haaren en hopelijk ook daarbuiten meedoen.”

Als deze SamenLoop de grenzen van Esch overstijgt, komen de doelen ook beter uit de verf, aldus de organisatie: sámen het leven vieren, mensen verbinden, aandacht vestigen op gezond leven en zoveel mogelijk geld inzamelen voor KWF Kankerbestrijding.

Draaiboek KWF

SamenLopen voor Hoop vinden of vonden in het hele land plaats. In deze regio onder meer in Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Liempde, Heusden en Uden. Lokale comités kunnen een draaiboek van KWF gebruiken en daarin vervolgens eigen accenten aanbrengen.

In Esch komt er een korte loop voor kinderen, er wordt een openingsronde gelopen door (ex-)kankerpatiënten, er is een kaarsenceremonie om mensen met kanker een symbolisch steuntje in de rug te geven en het is de bedoeling dat de laatste ronde niet in estafettevorm wordt gelopen maar door alle deelnemers samen.

De landelijke website van SamenLoop voor Hoop kent inmiddels een pagina over Esch. Het e-mailadres voor het aanmelden van teams is esch@samenloopvoorhoop.nl. Sanne Aarts hoopt op een grote betrokkenheid bij het evenement. ,,Mocht het een succes worden dan kunnen we overwegen om de SamenLoop voor Hoop om de paar jaar te houden in Esch.”