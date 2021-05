Ook Fatboy Slim meldt zich voor Paaspop

Fatboy Slim stond in 2018 ook al op Paaspop. De Britse ‘funk soul brother’ is bekend van wereldhits als Right Here, Right Now, Praise You en The Rockafeller Skank. Fatboy Slim brengt techno, rock, dub en rhythm and blues. Quentin Leo Cook domineerde als Fatboy Slim in de jaren negentig het internationale dancegeluid, samen met landgenoten als Underworld, Chemical Brothers en The Prodigy.