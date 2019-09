Ook Haaren steunt oprichting Van Gogh Nationaal Park

Fotofes­tijn Meierij­stad brengt voor vijfde maal vijf exposities op vijf locaties

10:42 VEGHEL/SCHIJNDEL - De vijf fotoclubs van Fotofestijn Meierijstad komen in oktober en november met vijf fototentoonstellingen in deze gemeente. En dat voor het vijfde jaar op rij. Fotofestijn Meierijstad is een samenwerking van vijf fotoclubs uit Meierijstad.