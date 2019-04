Ook in Haaren regent het lintjes, zeven stuks

Luciën Schevers (geboren op 18 januari 1946) uit Esch ontvangt deze koninklijke onderscheiding omdat hij vanaf 2003 vrijwilliger en bestuurslid van de biljartvereniging Esch is. Daarnaast is hij vanaf 2008 als vrijwilliger actief bij de afdeling Esch van de Katholieke Ouderen Bond, (KBO). Ook is Schrevers, vanaf 2012, technisch ondersteuner bij de radiozender Radio Maria Nederland. Dat is een Nederlandse katholieke radiozender die sinds 1 februari 2008 uitzendt. Luciën Schevers kreeg het lintje bij hem thuis in Esch door de waarnemend burgemeester uitgereikt.

Berna Verhoeven-Hullegie (21 april 1950) uit Helvoirt is ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontvangt de onderscheiding omdat ze al vanaf 1980 mede-initiatiefnemer, mede-organisator en penningmeester is van de werkgroep voor de jaarlijkse wandeltocht ‘Te voet te veld’ in Helvoirt. Verder is zij vanaf 1990 vrijwilliger bij de Open kerk in Helvoirt en sinds 2008 ook oprichter, organisator en penningmeester van het buurtfeest van de Juliana- en Antoon Coolenstraat in haar dorp. Verhoeven is verder vanaf 2012 vrijwilliger bij zorgcentrum De Leijenhof en sinds 2017 chauffeur bij de buurtbus.

Frans van Lith (9 september 1948) uit Helvoirt heeft ook een lintje gekregen en wel omdat hij diverse functies vervult bij de Vereniging 55+, zoals vanaf 2002 leider van de Toneelafdeling Hier Zémme, van 2009-2015 is hij lid van de werkgroep voorbereiding bouw HelvoirThuis, van 2011-2015 was hij voorzitter en vanaf 2015 adviseur met betrekking tot muzikale, creatieve en educatieve activiteiten. Hij was op meer terreinen actief in Helvoirt, vanaf 1980 als muzikant bij de Pebbelstone Jazz Band, vanaf 1978 als vrijwilliger bij Stichting Openbaar Carnaval Helvoirt, van 1991-1998 als regisseur en creatief medewerker bij Stichting Comité Helvoirt, van 2011-2015 als initiator van diverse activiteiten samen met verschillende organisaties zoals ontmoetingsdagen voor de vrijwilligers en vanaf 2015 is hij regisseur bij de jongerentoneelvereniging Van Alles Wat in Helvoirt.

Ook Cees van Roessel (27 april 1943) uit Haaren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is op vele maatschappelijke terreinen actief (geweest), binnen en buiten zijn dorp. Zo was hij van 1961 tot 1965 vrijwilliger bij jeugdcircus Il Grigio, in de periode 1964-1974 cultureel adviseur en cursusleider bij KPJ-kring Tilburg, van 1970-1985 vrijwilliger filmclub Haarens Journaal, van 1989-2014 vrijwilliger bij scouting Sint Joris en van 1994 tot 2000 verzorgde hij het secretariaat en de pr van gemengd koor Sine Nomine. Vanaf 2003 is hij bestuurslid en vrijwilliger bij Gedenkplaats Haaren, vanaf 2005 secretaris van de activiteitencommissie van KBO-Haaren en vanaf 2006 voorzitter van de Zonnebloem afdeling Haaren/Esch.

Ardi Pompe-Van Gulick (18 juni 1939) uit Haaren is koninklijk onderscheiden voor haar inzet op tal van terreinen. Zo was ze van 1973-1985 medeoprichter en bestuurslid van de Tennisclub Bergambacht, van 1975-1997 medeoprichter en secretaris van de Stichting De Zevender (zelfstandig wonen voor ouderen in Schoonhoven), van 1977-1997 bestuurssecretaris en vrijwilliger van de Stichting Welzijn Ouderen Schoonhoven en ook was zij betrokken bij de oprichting van het Dienstencentrum. Vanaf 2002 is Pompe penningmeester en vrijwilliger van de leesclub Haaren, van 2003 tot 2006 was zij mede-initiatiefnemer en voorzitter van de fotoclub Shoot uit Haaren en Oisterwijk, in 2015 initiatiefnemer van het Boekenruilpunt in Den Domp en vanaf 2015 is ze vrijwilliger bij tuinclub De Balsemienen.

Mevrouw Donny Krijnen-Lübeck (4 september 1942) uit Haaren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg van burgemeester Yves de Boe rhet bijhorende lintje omdat zij van 1978 tot 1992 peuterspeelzaalleidster was bij stichting Peuterspeelzalen Haaren was. Verder was zij van 1981 tot 1996 vrijwilliger bij de Missie Fancy Fair in Haaren en vanaf 1986 vrijwilliger bij Zorgstichting ’t Heem (de locatie Haarensteyn in het dorp Haaren). Daarnaast was Krijnen van 1995 tot 2007 bestuurslid en vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Ouderen Haaren en van 1998 tot 2003 vrijwilliger bij de mobiele Wereldwinkel in Haaren.