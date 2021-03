Ook kunstenaar kan rekenen op ‘coronageld’

MeierWIJstad, een enorme puzzel met heel veel kunstwerken van inwoners van Meierijstad. Maar ook FlowerPower op de Vlagheide, een bloemenzee met zelfgemaakte bloemen van afval door inwoners van Veghel, Schijndel, Sint-Oedenrode, Erp en al die andere dorpen in Meierijstad. Het zijn twee voorbeelden van verbindende en vernieuwende kunstprojecten die op naam staan van Carin Simons uit Wijbosch.

Ook nu is ze bezig met zo’n project: Het Netwerk. ,,Iedereen in Meierijstad die zich verveelt in deze coronacrisis, kan meedoen. De bedoeling is dat al die mensen een stuk koord maken. Al die stukjes handwerk ga ik verwerken tot grote spinsels. Deze kunstwerken zijn later dit jaar op meerdere plekken in Meierijstad te zien. Met als einddoel om op Fabriek Magnifique 2022 in Veghel een groot kunstwerk te maken.”

Directeur van vmbo-school

Hiermee voldoet Carin Simons in alle opzichten aan de voorwaarden die het college van Meierijstad stelt aan een nieuwe coronasubsidie. Toch denkt zij dat ze er niet voor in aanmerking komt. ,,Naast dat ik kunstenares ben, heb ik ook een baan als directeur op de vmbo-school Commanderij College in Gemert. Dat doe ik vier dagen in de week, de vrijdag is voor mijn kunstprojecten. Ik vind daarom dat die subsidie meer bedoeld moet zijn voor kunstenaars die het hard te halen hebben in deze crisis.”

Volledig scherm Abel (rechts) en Ole bekijken de reuzepuzzel MeierWIJstad, een project van Carin Simons. © Philip van den Brand/BD

Ook voor dansers en musici

Simons kreeg eerder al wel een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds voor haar nieuwe kunstproject. ,,Dat is puur voor de kosten die ik maak.” De nieuwe subsidie van Meierijstad is niet alleen voor kunstenaars, maar ook voor musici, dansers en anders makers.

Volgens het college komen kunstenaars niet of beperkt in aanmerking voor coronacompensatie van het Rijk, vandaar deze tijdelijke regeling om hen toch tegemoet te komen. Het gaat om maximaal 5000 euro per kunstproject. ,,Deze nieuwe subsidie is vooral bedoeld als financiële prikkel om vernieuwende en verbindende projecten in Meierijstad van de grond te tillen”, zegt cultuurwethouder Menno Roozendaal (PvdA).

Meierijstad heeft in totaal 50.000 euro beschikbaar voor deze tijdelijke subsidie, Pop-up 2021 geheten. Andere voorwaarden zijn dat er een link moet zijn met gemeentelijke doelen als ‘iedereen doet mee’ of het voorkomen van eenzaamheid. Ook moeten de projecten dit jaar zijn afgerond.

Ook halve ton voor amateurorganisaties

Eerder maakte Meierijstad al bekend dat het ook 50.000 euro beschikbaar heeft voor amateurorganisaties in de kunst- en cultuursector voor schade die wordt geleden in deze coronacrisis. Een organisatie kan een maximale vergoeding krijgen van 2000 euro. Het geld maakt deel uit van een groter budget dat door de gemeenteraad in december 2020 is gereserveerd voor geleden coronaschade. Dat gaat om een miljoen euro per jaar in 2021 en 2022, dit geld komt bovenop de subsidieregelingen van het Rijk voor coronacompensatie.