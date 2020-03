Ook lokale media getroffen door coronavirus, MooiBoxtelKrant komt deze week niet uit door zwaar omzetverlies

SINT-MICHIELSGESTEL/BOXTEL - Weekblad De Brug is deze week gewoon weer overal in de bus gestopt in de gemeente Sint-Michielsgestel. In een oplage van 16.000 stuks huis aan huis gebracht door trouwe bezorgers. Net als die van de MooiSchijndelKrant (oplage 12.400) dat hebben gedaan. De collega’s van de MooiBoxtelKrant daarentegen hebben ‘met pijn in het hart’ geen weekblad (oplage 15.000) uitgebracht. Vanwege dramatisch teruggelopen advertentie-inkomsten.

Net als in de rest van het land piept en kraakt het ook in de Meierij bij lokale en regionale media. Terwijl ze juist nu hun lezers op de hoogte willen houden. ,,Onze publicaties zijn enorm belangrijk, omdat we mensen over hun eigen dorp, buurt en straat informeren. We worden nu nog meer gewaardeerd en gelezen dan anders”, zegt Jan van de Vossenberg, uitgever van De Brug en enkele andere lokale media. ,,Vanwege het corona-nieuws, maar ook omdat mensen thuis zitten en veel meer tijd om te lezen hebben.”

Noodkreet

Hij wijst erop dat niet iedereen gemakkelijk toegang heeft tot digitale informatie. ,,Zeker ouderen niet. Daarom zijn de lokale papieren media zo belangrijk. Ook omdat we informatie van de gemeente doorgeven.” Ook hij voelt het verlies van advertentie-inkomsten. Maar die vallen gezien de situatie nog mee. Minder dan tien procent. Maar hij weet ook dat collega-uitgevers er minder goed voorstaan. Landelijke brancheorganisaties dringen aan op steun van overheden. Omdat sommige media al bij tien procent omzetverlies om kunnen vallen.

Quote Hoe lang houden we dit nog vol? Wat als er een lockdown komt? Jan van de Vossenberg, uitgever van De Brug en enkele andere lokale media.

De uitgever van De Brug heeft wat meer vet op de botten. Maar Van de Vossenberg waarschuwt ook: ,,Hoe lang houden we dit vol? Als er een lockdown komt, dan is het voorbij. Als ook alle winkels dicht gaan. Dan gaan we te veel verlies lijden. Ik steun dus de noodkreet uit onze branche van harte.”

Dat doet ook Mark van der Pol, grondlegger van de MooiBoxtelKrant. Hij zag voor deze week tachtig tot negentig procent van de advertenties geannuleerd worden. Gekoppeld aan een aantal zieke bezorgers moest hij de knoop doorhakken: geen krant. ,,Terwijl een flink aantal niet-digitale dorpsgenoten hun nieuws bij ons halen. Dit doet zeer. Er is grote behoefte aan lokaal nieuws, want het aantal bezoekers aan onze website is explosief gegroeid. Maar daar kunnen we niet van bestaan. We moeten het hebben van adverteerders in ons papieren weekblad.”

Quote Bedrijven die online verkopen draaien nog goed. Maar ja, die adverteren niet bij ons. Mark van der Pol, Uitgever MooiBoxtelKrant

Voor volgende week heeft Van der Pol weer wat extra advertenties verkocht. Dus verschijnt zijn weekblad weer. En ook de weken daarna lijkt het goed te komen. ,,Mochten er niet nog strengere richtlijnen komen van de overheid of meer bezorgers in quarantaine moeten. Laten we hopen dat het niet-verschijnen deze week een uitzonderlijk is. Het gaat ook al zes jaar goed, we zijn in de economische recessie begonnen. Het is ook niet erg als er een keer geld bij een editie moet. Maar deze week was de combinatie van groot omzetverlies en zieke bezorgers funest.”

't Pomphuiske

Maandblad ‘t Pomphuiske - oplage bijna 2.200 stuks - ervaart de problemen een stuk minder dan de lokale weekbladen., vanwege de lagere frequentie waarin het blad verschijnt. Redactievoorzitter Peter van Gorp meldt dat er momenteel veel overlegd wordt tussen de redactieleden, via e-mail en telefoon vooral.

Quote We willen ook positief nieuws brengen in deze sombere tijd. Peter van Gorp, Voorzitter redactie ‘t Pomphuiske

,,We willen gewoon uit komen, ook in april en mei. Maar omdat er weinig evenementen zijn, is er minder om over te berichten. En omdat we een maandblad zijn, kunnen we geen actueel nieuws brengen. Dat doet helvoirt.net. We willen ook positief nieuws brengen in deze sombere tijd. Over de hartverwarmende initiatieven om elkaar te helpen in Helvoirt. Daar hebben mensen nu behoefte aan.”

Postwijkje

Volledig scherm Niet verschenen deze week © BD Dat de coronacrisis ook op heel persoonlijk niveau toeslaat, merkt de Boxtelse journalist Sander van Kasteren aan den lijve. Hij schrijft voor de MooiBoxtelKrant maar die zit in financieel zwaar weer. Als freelancer zijn zijn opdrachten sinds de coronacrisis opgedroogd. Dat valt hem zwaar.

Quote Continuïteit van de krant en dus ook mijn toekomst en mensen informeren is nu belangrij­ker dan geld. Sander van Kasteren, Freelance journalist uit Boxtel

Hij overweegt als vrijwilliger door te werken. ,,Continuïteit van de krant en dus ook mijn toekomst en mensen informeren is nu belangrijker dan geld. En bovendien, er zijn ergere dingen. Mensen die nu hun geliefden niet mogen zien, of vechten voor adem op de intensive care-afdeling van ziekenhuizen. Gelukkig heb ik al een tijdje ook een postwijkje, dus een beetje inkomen heb ik nog.”

Juist nu elkaar steunen

Jan van de Vossenberg van De Brug: ,,Juist nu moeten we elkaar steunen: media, gemeenten, ondernemers en adverteerders. Alleen dan komen we deze moeilijke tijd door.”

Volledig scherm De MooiBoxtelKrant is deze week niet uitgekomen © BD