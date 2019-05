Ook Meierijstad krijgt verbod op lachgas tijdens festivals

Na het verbod op lachgas tijdens festivals in Den Bosch, komt er nu ook zo'n verbod in Meierijstad. Zo staat er een streng verbod op lachgas tijdens de muziekfestivals Harmony of Hardcore (zaterdag 8 juni) en 7th Sunday (zondag 9 juni) in Erp. ,,Lachgas is een groot gevaar”, zegt Willem de Louw, namens de politie coördinator evenementen in de gemeente Meierijstad. ,,We maken ons grote zorgen over de gezondheid van mensen die het gebruiken. Als je het gebruikt, sta je niet voor jezelf in.”