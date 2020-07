Ook nog een uitgestelde lintjesregen in de Meierij

Minister: omstreden bestrij­dings­mid­del eikenpro­ces­sie­rups is ‘veilig’

11:50 DEN HAAG/DEN BOSCH - Xentari, een omstreden bestrijdingsmiddel tegen de eikenprocessierups, is volgens landbouwminister Carola Schouten ‘veilig’. Dat stelt ze in antwoord op Kamervragen van D66 naar aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad. Daarin legde boswachter Frans Kapteijns de link tussen massale sterfte van kool- en pimpelmezen, natuurlijke vijanden van de jeukrups, en Xentari.