Ook Partij voor de Dieren doet mee aan verkiezingen in Den Bosch

Kleintje BMT uit Schijndel laat coronacri­sis achter zich met nieuwe musical Maanmoppie

11 oktober SCHIJNDEL- In De Vink in Schijndel werd vrijdagmiddag de cast van de nieuwe musical Maanmoppie gepresenteerd. 35 kinderen van kleintje BMT komen erin voor. Al was het nog wel even spannend of er een musical zou komen. ,,We hebben een grote financiële klap gehad.”