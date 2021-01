Ook Schijndel krijgt banen voor ‘sexy’ sport padel

VIDEOSCHIJNDEL - Padel geldt als de snelst groeiende sport in het land, maar in Schijndel kun je het nog niet spelen. Daar komt binnenkort verandering in; Tennisvereniging De Hopbel gaat drie padelbanen aanleggen. En in Meierijstad zijn mogelijk meer banen op komst.

Er klonk nog net geen gejuich tijdens de online ledenvergadering van TV De Hopbel in Schijndel, eind vorige week. Maar het werd wel duidelijk dat alle leden vierkant achter de aanleg van drie banen voor padel - een soort combinatie van tennis en squash - op het Zuideinderpark staan. ,,Het bestuur kreeg unanieme steun", zegt voorzitter Paul Schoenmakers. De Hopbel is al in gesprek met enkele bouwers van padelbanen. Het wachten is nog even op een vergunning. ,,Padel is momenteel heel sexy in tennisland", weet Schoenmakers. ,,Onze leden zijn zeer enthousiast.”

Volgens Schoenmakers speelt de coronacrisis geen rol bij de plannen voor padel. ,,Het is wel zo dat tennis nu iets meer gespeeld wordt, omdat het nog maar een van de weinige sporten is die toegestaan zijn vanwege corona. Maar we mogen helaas geen dubbels spelen, iets wat erg populair is bij ons.”

Volledig scherm Hanneke Ketelaars bij de padelbanen op tennispark De Krekel. © Van Assendelft Fotografie

Mariaheide ging Hopbel voor

Schoenmakers hoopt ze nog voor de zomer te kunnen openen. Dat zijn dan de eerste padelbanen in Schijndel. In de gemeente Meierijstad heeft Schijndel niet de primeur, want Tennispark De Krekel in Mariaheide heeft ze sinds 2018. Hier leidde dat tot een verdubbeling van het aantal leden. De Hopbel hoopt ook op ledenaanwas met de komst van de padelbanen, vervolgt Schoenmakers. ,,Onze club telde jaren terug ruim 800 leden, nu nog maar zo'n 450. We hopen vitaler te worden met padel.”

Uit antwoorden van de gemeente Meierijstad blijkt dat er meer belangstelling is voor de aanleg van dit soort banen. Meierijstad wil alleen nog niet zeggen van wie die interesse afkomstig is. ,,Daar is het nog te vroeg voor.”

Padelbanen verhuren?

De padelbanen van De Hopbel zijn straks vooral bedoeld voor leden. ,,Maar we kijken ook of we ze eventueel kunnen verhuren aan anderen, daar houdt een werkgroep binnen de club zich mee bezig.”

De banen komen op een deel bij de tennisclub waar nu nog onder meer jeu de boulesbanen en een inspeelbaan liggen. De Hopbel hoopt nog op een subsidie en wil de kosten terugbrengen door de inzet van leden bij de de aanleg. De balsport padel is bedacht in Mexico en vooral in Spanje zeer populair. Daar is het na voetbal de grootste sport van het land.