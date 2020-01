Ook Schorsbos kiest voor Spectrum in Schijndel

Voor Schorsbos speelde ook mee dat de nieuwe theaterzaal meer mogelijkheden biedt. ,,Het geluid, het licht en de techniek zijn beter. Zo kunnen we de zaal ook helemaal verlichten in de kleuren van Schorsbos", zegt Van der Steen. Schorsbos maakt geen gebruik van de tribune in de podiumzaal.



,,We schuiven de tribune helemaal in, zodat er een grote platte zaal ontstaat", aldus Van der Steen. ,,Zo kunnen we zo'n 300 mensen ontvangen, een aantal waar we op rekenen. De carnavalsgroepen staan op een groot podium dat 't Spectrum bouwt.”

De kans bestaat dat Schorsbos meer activiteiten in Spectrum Podium gaat houden. ,,Het Liekusfist is voor ons een soort try-out. Als het goed bevalt, kunnen we vaker in 't Spectrum terecht”