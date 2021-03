Ook Snelle, Bizzey en La Pegatina melden zich op Paaspop

Columniste Femke Hellings stopt: ‘Tijd om gas terug te nemen’

6 maart SCHIJNDEL/SINT-MICHIELSGESTEL/BOXTEL - In mijn eerste column ‘Gas erop’ had ik mijn voet vol op het pedaal. Ik had het over onze nieuwe vrouwelijke minister van verkeer en net als Cora was ik klaar om flink gas te geven. Nu, drieënhalf jaar later, ben ik toe aan éven een ritje op cruise control. Even niet continu door racen, maar eens kijken welke kant ik eigenlijk op stuur.