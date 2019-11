Ook voor kerstballen en cadeaus loopt het storm bij de kringloop

Bijna elke zaterdag in de file bij milieu­straat Boxtel: én dan komt Esch er nog bij

24 november BOXTEL - De eindejaarspiek lijkt begonnen op de milieustraat in Boxtel. Vooral op zaterdagen is het er vaak file rijden. Ruimen we massaal op voor de feestdagen beginnen? Of zijn er andere zaken die spelen?