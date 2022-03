Ook Wijbosch, Boskant, Nijnsel en Olland zijn nu klaar voor evenementen

Deze vier dorpen waren in Meierijstad de enige die nog niet over een volwaardige evenementenlocatie beschikten. ,,Hier zijn we natuurlijk heel erg blij mee”, reageert Kees Goos, voorzitter van de dorpsraad Wijbosch. ,,Tot nu toe moesten standhouders bij aanwonenden van ons plein aankloppen voor stroom of water. Die mensen zullen best wel eens een zak frites daarvoor hebben gekregen, maar het is natuurlijk heel amateuristisch. Voor de kermis moest steeds een aggregaat komen.”