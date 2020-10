Ook Wim wil dat park Schijndel niet verder afglijdt: ‘Beheerder is een oplichter eersteklas’

video Automobi­list vlucht na ongeluk met pijlwagen op A2 Boxtel

10 oktober BOXTEL - Een automobilist is vrijdagavond tegen een pijlwagen gereden op de A2 in Boxtel. Dit gebeurde nadat hij rode kruizen had genegeerd. Toen hulpdiensten eenmaal ter plaatse waren, bleek de automobilist te zijn gevlucht.