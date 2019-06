Oorkonde van Verdienste voor Helvoirtse vrijwilliger Jan Schoenmakers

Haaren hoopt dat controver­se rond Duinoord eindelijk tempert

9:59 HELVOIRT - Al vele tientallen jaren zorgt all-in speelpark Duinoord in Helvoirt voor commotie. Eerst lag vooral de gemeente - Helvoirt, later Haaren - in de clinch met eigenaar John Meurs. Meestal over vergunningen, uitbreidingen en al dan niet illegale activiteiten. Meurs ging regelmatig te voortvarend te werk. Na de oprichting van de stichting Stop Overlast Duinoord in 2013 werd het dossier Duinoord alleen maar dikker.