Oorlog Sint-Michielsgestel te boek:‘Over kostbare vrijheid’

,,Dit boekje is prima gereedschap om onze kinderen te blijven vertellen over de oorlog en de vrijheid die we daarna kregen. Het is toegankelijk geschreven en erg leesbaar. Ook voor kinderen. Telkens ben ik weer verbaasd over pareltjes van oorlogsverhalen die we door moeten blijven geven aan de volgende generatie. Een mooie samenwerking van alle heemkundeverenigingen”, zo zegt burgemeester Han Looijen over het boekje ‘Over kostbare vrijheid.’