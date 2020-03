Op berenjacht door Schijndel: zwaaien naar de juffrouw en de beer

Zoveel mogelijk thuisblijven, het is momenteel voor zowel jong als oud een pittige uitdaging. “Kom, laten we gauw een frisse neus halen”, oppert Dirk van Boxtel die samen met zijn gezin in het centrum van Schijndel woont. “Ben benieuwd of we onderweg nog wat beertjes tegenkomen”, voegt hij er onmiddellijk aan toe. Zijn kinderen Jur(3) en Lein(5) aarzelen geen seconde en doen gelijk de stoute schoenen aan. Achter hun eigen raam bevindt zich eveneens een wollig exemplaar, dat hen lijkt uit te zwaaien zodra ze de deur uit zijn. De zoektocht is koud begonnen, of de eerste beer komt in het vizier.