Op de barricaden voor landgoed Haarendael

MUZIEK Hoor Ans Mathijsen uit Schijndel zingen, na haar dood verstomde het klassieke lied

10:29 SCHIJNDEL - De muzikale familie Mathijsen uit Schijndel staat model in de nieuwe roman De moederbanden. Over de eerste Brabander die zong in de Nederlandse Opera, over het fatale ongeluk van Ans en haar hartsvriendinnen, euthanasie en een heimelijk verliefde kapelaan. ‘Drie stemmen in één klap beroofd van het kloppend hart.’