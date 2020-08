Op de fiets langs de klompenmakerijen in Liempde: ‘Het is een echt klompendorp’

EN ROUTEHet coronavirus zet een dikke streep door veel vakantieplannen en evenementen. Hoe vermaken we ons nu? En route in onze eigen regio. Deze week: De Liempdse klompenbeleefroute per fiets.

Het is een gloednieuwe route en pas net te downloaden: de Liempdse klompenbeleefroute. Deze leidt een fietser vanaf D’n Liempdsen Herd over 25 kilometer langs de klompenhistorie van de regio. Luuk Traa (29) zit in het bestuur van Stichting Brabantse Klomp en is medebedenker van de route. De klomp zit in zijn DNA: zijn ouders zijn de eigenaren van de laatste Liempdse klompenfabriek.

Klompenmakerswerkplaats

,,In 1890 telde Liempde 29 klompenmakerijen. In de omgeving stonden toen al populieren en wilgen en van die houtsoorten werden de meeste klompen gemaakt.” En nog steeds. De fietsroute passeert uiteraard de fabriek van de familie Traa in de Liempdse dorpskern. Vlakbij, op het terrein van D’n Liempdsen Herd, is een klompenmakerswerkplaats nagebouwd, waar een expositie over het ambacht te zien is.

Pleisterplaatsen

Traa: ,,Met deze routes – er is ook een klompenbeleefroute door Best en een wandelvariant – willen we het verhaal van de klomp vertellen en zo de Brabantse klomp promoten. De route loopt door het kleinschalige landschap van Liempde, Oirschot en Sint-Oedenrode. Als fietser passeer je onder meer de ‘bolle akkers’, doorkruis je het Dommeldal en kom je langs de grenswal Velder-Heerenbeek. Ook niet onbelangrijk: er liggen veel pleisterplaatsen aan de route. Wij denken dat deze regio – Het Groene Woud – de toerist veel te bieden heeft en de klomp kan daaraan bijdragen.”

Traa heeft sowieso een groot klompenhart én een groot klompenbelang. Klompenfabriek Traa bestaat 92 jaar, maar zijn eigen ‘tak’ Traa Souvenirs ook alweer vijf jaar. ,,Niet veel mensen weten dit, maar bijna alle klompensleutelhangers, klompensloffen en klompenmagneten die op Schiphol of in de Keukenhof worden verkocht, leveren wij en hebben dus een relatie met Liempde. En of het hier een echt klompendorp is!”

De app ‘Routes in Het Groene Woud’ is gratis te downloaden.