Op de valreep nog een geboorte aangeven en dan is het dag gemeente Haaren

Het gemeentehuis van Haaren is al gesloten. Nick Schuurmans wandelt met zijn 2-jarige zoontje Noud naar de publieksingang en belt aan. ,,Ik kom aangifte doen van de geboorte van mijn zoon Stan." Even later wordt de deur opengedaan. Aangifte doen van geboortes en overlijdens kan nog wel. ,,Ik woon in Helvoirt", legt Schuurmans uit. ,,Jammer dat de gemeente Haaren ophoudt te bestaan. Ik ben hier opgegroeid en het is erg vertrouwd. Het gemeentegevoel ga ik wel missen. We gaan ons voortaan meer op Vught richten."