Op de valreep toch nog íets van een gezamenlijk afscheid van Haaren in de vorm van een film

videoHAAREN - Een uitgebreid, hartverwarmend afscheid van de gemeente Haaren zat er vanwege corona niet in. En dat zat de gemeenteraad en het college van B en W niet lekker. Weet je wat, dachten ze, laten we het digitaal doen. In de vorm van een film.

,,Haaren, Haaren, koeien in de wei, vèrrekes in de stal, het stinkt er overal.’’ Ze moet er zelf om lachen, de vrouw die thuis aan de keukentafel figureert in de film ‘Haaren, Bedankt en houdoe’. ,,Vroeger als wij ergens iets moesten opschrijven, dan was het altijd al ‘Haaren bij Oisterwijk’’’, vertelt een dorpsgenote tussen de kramen van de polier, de visboer, de kaasboer en de groenteboer op het Mgr. Bekkersplein. ,,Omdat je ook Haren bij Oss hebt.’’

Zij maakt zich niet sappel over de overgang naar de gemeente Oisterwijk per 1 januari. Komende vrijdag dus. Een moment waarvan al lang bekend was dat het ging komen en waarvoor allerlei afscheidsactiviteiten waren gepland. Initiatieven waar een streep door kon toen corona het voor het zeggen kreeg.

Volledig scherm ,,Vroeger als wij ergens iets moesten opschrijven, dan was het altijd al ‘Haaren bij Oisterwijk’. Omdat je ook Haren bij Oss hebt’’, vertelt een inwoner van Haaren in de film. © Gemeente Haaren

Vanuit de gemeenteraad en het college van B en W van Haaren kwam enkele maanden geleden het initiatief om er dan maar een digitaal afscheid van te maken, in de vorm van een film. Inwoners van alle vier de kernen van Haaren nemen de kijker mee in wat de de gemeente in de afgelopen 25 jaar voor hen heeft betekend. Maar ook waar hun dorp Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel volgens hen voor staat.

De film ‘Haaren, Bedankt en houdoe’ - de titel refereert aan woorden die burgemeester Yves de Boer eerder uitsprak - is vanaf 8 januari te zien op de website van de gemeente Haaren, www.haaren.nl. Het beheer van die website gaat net als de social media-accounts over naar de gemeente Oisterwijk. Zodra het 1 januari is, zal de informatie van de gemeente Haaren niet meer te lezen zijn.