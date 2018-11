Op dezelfde voet verder met eetpunt Elisabethsdael, maar mét een oproep: kom vooral eten

Oei, die hap groentesoep valt helemaal verkeerd. ,,Veel te zout. Ik moet ’m niet. Ik ga die andere halen.’’ De dame in kwestie - haar naam in de krant wijst ze net als haar buurvrouw aan tafel resoluut af - eet drie keer per week bij het eetpunt in Residentiehuis Elisabethsdael. ,,Maandag, woensdag, vrijdag. Veel te makkelijk. Anders moet ik zelf koken. Nu is het zitten, eten en weer weg.’’ Om twaalf uur stipt zitten ze klaar. ,,Om half vijf kan ook. Dan is het drukker’’, zegt haar buurvrouw die vlakbij woont. ,,Maar ik ga liever vroeg. Dan loop je het er nog een beetje af, dat eten. ’s Avonds ga je zitten en is het klaar.’’ De champignonsoep is trouwens wél lekker. ,,Het eten is hier eigenlijk altijd wel goed.’’