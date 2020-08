Op het voetstuk: Als Bets niet kan poetsen, verzint ze zelf wel een klus

Het is spic en span in de Mariakapel en de Sint Willibrorduskerk in Esch. Al heel lang maakt Bets Spooren (70) er schoon. ,,Niet in mijn eentje, hoor. Doe ik samen met vier teams.” Terwijl Bets het bordje bij de theelichtjes poetst - ‘Svp alleen lichtjes, géén kaarsen,’ staat erop - zet haar teamgenoot Riet den Ouden nieuwe theelichtjes klaar om op te steken.

Quote Geen kaarsen­walm hier Bets Spooren, Vrijwilliger kerk Esch

Bets kijkt tevreden toe. ,,Geen kaarsenwalm hier. De kapel is zó mooi geschilderd. Zonde als daar roet op komt.” Als het poetsen een keertje niet uitkomt, wordt de poetsbeurt naar een ander moment verzet. ,,Het is vrijwilligerswerk, hè?”

Eten voor Voedselbank

Bets bladert in het boek dat naast de kaarsentafel ligt. ,,Er wordt veel in geschreven, er is nu extra behoefte aan. Lees maar: ‘Liefste Maria, hoop dat we van het coronavirus gespaard mogen blijven. Bid voor ons.’ Ik heb het idee dat er meer mensen komen dan anders. We hebben met onze Contactgroep een mand in de kapel gezet, waar mensen eten in kunnen stoppen voor de Voedselbank. Da’s hard nodig.”

Pit voor tien

Bets heeft pit voor tien, maar kan nu niet al haar energie kwijt. Zo ging de collectebus van de Hartstichting in april aan haar neus voorbij, vanwege de corona. ,,Eerst collecteerde ik de hele wijk ‘over de brug’ - ja, zo noemen ze dat hier in Esch. Maar een buurvrouw zei: ‘Bets, da’s te veel voor jou. Ik ga helpen’.”

Kletskoppen

Het poetsen in de kerk lag een tijd stil - in de kapel ging het wel door - maar Bets is niet voor één gat te vangen en zocht zelf klusjes. ,,Dit jaar zorgen we met drie koppels voor het jaarprogramma van onze buurtvereniging De Kletskoppen. Ging natuurlijk ook allemaal niet door.”

Spreekwoorden uitbeelden

Bets vervolgt: ,,Maar ik heb een leuk idee van iemand anders gepikt: een A4'tje met allemaal poppetjes die spreekwoorden uitbeelden. Gekopieerd en bij iedereen in de bus gestopt. Daarna bárstte het los op de buurtapp: ‘Kan niks vinden, geef eens een voorzetje’.” Brede lach. “Ben je toch samen bezig. Daarna nog een woordzoeker bij iedereen in de bus gedouwd, met straatnamen en zo uit de buurt. Wat is dát moeilijk om te maken!”