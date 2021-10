Op je billen ‘wandelen’ door oud Boxtel: Christ van Eekelen neemt je mee

BOXTEL - De Wandelaar van Adriaan van Dis staat in november centraal in de bibliotheek in Boxtel tijdens de maand van ‘Nederland Leest.’ Daarom neemt Boxtelaar Christ van Eekelen zijn gehoor in de bibliotheek mee op een virtuele wandeling. Op je billen zitten, luisteren, kijken én genieten van terug in de tijd. Want oud Boxtel en haar typische dorpsfiguren komen bij Van Eekelen maar wat graag weer tot leven.

Zijn ogen glinsteren als de historie van Boxtel wordt aangeroerd. Als secretaris van de Heemkunde Boxtel kun je ook niets anders verwachten dan liefde voor de plaatselijke geschiedenis. ,,Laatst deed ik een lezing voor het Vrouwencontact en voor de KBO. Daar merkte ik al dat mijn ‘virtuele wandeling’ van het NS-station richting Baroniestraat wellicht iets te lang is. Of ik praat te graag, of mijn gehoor stelt veel vragen. Maakt niet uit. Soms nodig ik ze dan maar uit om nog eens terug te komen voor de rest van het verhaal.”

Sherry en limonade

Het gaat tijdens zijn virtuele rondwandeling door Boxtel over van alles en nog wat. ,,Het NS-station en de bombardementen van de Engelsen. Dat is al een speciaal verhaal. Want in 1942 waren de vernielingen van dat bombardement alweer opgelost en waren er nieuwe gebouwen. Aan de hand van oude afbeeldingen gaan we kriskras door Boxtelse straten. De drankenhandel en het café van familie Van Berkel komt aan bod. Daar werd onder meer sherry en limomade gebotteld.”

Op klompen naar Boxtel

Bijzondere aandacht krijgen een aantal markante Boxtelaren in het verhaal van Van Eekelen. Denk bijvoorbeeld aan de suisse Gerard van der Steen. Hij woonde in Esch en was getrouwd met de in Sint-Michielsgestel geboren Cornelia. Vanuit Esch wandelde hij dagelijks op klompen naar Boxtel om bij familie Mahie te gaan werken, de bewoners van kasteel Stapelen. Van der Steen was daar tuinman.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Kasteel Stapelen. © Domien van der Meijden

Steentje

Van der Steen kwam rond 1900 in Boxtel wonen. Daar kreeg hij de bijnaam ‘Steentje.’ Hij betrok het huis pal naast het brugje van de Dommel aan de Burgakker. Hij was daarnaast ook suisse in de Petruskerk. Een bewaker van de orde in de kerk. Daartoe kreeg hij een speciaal pak, sjerp om en een stok. Hij wees mensen naar de kerkbankjes en greep in als jongeren rumoerig waren in de Petrus basiliek. In 1939 is hij overleden.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Mijntje van de Sande hangt leunend op de halve deur en kijkt naar buiten. © Archief Heemkunde Boxtel

Maar ook burgemeester Gijsen en schrijfster Marie Gijsen komen aan bod, net als Mijntje van de Sande van de bakkerij Van de Sande. ,,Mijntje was weduwe. Ze hing niet zelden met het hoofd naar buiten kijkend over de halve open deur van het pand. Schilder Pierre Janssen heeft dat feilloos vastgelegd op een schilderij. Mijntje was nieuwsgierig. Ze wilde alles bijhouden wat er buiten gebeurde.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Mijntje van de Sande. © Archief Heemkunde Boxtel

Feest van herkenning

Van Mijntje stapt Van Eekelen moeiteloos over naar vroedvrouw Rosalie de Haas of sigarenzaakeigenaar Verhoeven. ,,Je raakt vaak niet uitgepraat. En voor oudere Boxtelaren is het een feest van herkenning om over vroeger te praten. Ik ben al bezig met andere routes. Want de historische as tussen kasteel Stapelen en de Petrus basiliek is ook leuk. Er blijft voorlopig genoeg stof voor ‘wandelingen’ in Boxtel.”