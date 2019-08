Opa gans mag nog blijven in Schijndel

SCHIJNDEL - De klagers hebben hun zin gekregen. Maar de ondertekenaars van een petitie ook. Opa gans mag in het dierenverblijf van het Veronicapark in Schijndel blijven. Maar twee vriendjes-ganzen zijn weg, net als vier poelepetaten.

Er is een goed Nederlands woord voor: ‘Polderen.’ En dat is precies wat er gebeurd is rondom het vraagstuk van herriemakende ganzen en poelepetaten in het dierenparkje in Schijndel.

Petitie zeker 600 keer ondertekend

Een paar buurtbewoners van het Veronicapark klaagden erover bij de gemeente Meierijstad. De gemeente oordeelde dat de dieren dan mag weg moesten. Maar daar lieten andere buurtbewoners het niet bij zitten. Ze ondertekenden met minstens 600 mensen een petitie om de dieren gewoon in het parkje te houden. Omdat daar al 39 jaar dieren zitten en opa gans er al 26 jaar woont.

Gemeente Meierijstad besloot dan maar iedereen een ‘beetje’ de zin te geven. En dus mag opa gans nu met één vriendje blijven wonen in het dierenpark. Maar twee vriendjes zijn weggehaald. Hetzelfde geklaag over geluidsoverlast van de dieren gold voor acht parelhoenders.

Poelepetaten ook weg

Deze poelepetaten moesten dan ook maar weg. Maar ook daar is het compromis gezocht. Vier van de acht zijn verkocht. Dat meldt dierenverzorger van het parkje Alex Bos. ,,En de twee ganzen die weg moesten, die hebben we gelukkig onder kunnen brengen bij de zorgboerderij 't Binnenveld in Schijndel. Die hebben een mooie vijver waar ze lekker in kunnen.”

Snaveltje toe