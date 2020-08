Opeens was het donker in Wijbosch, ook in het verpleeghuis

WIJBOSCH/SCHIJNDEL - Dat stroomuitval lastig kan zijn, bleek maandagavond in het verpleeghuis in Wijbosch. Zeker omdat het noodaggregaat ook niet werkte.

Henri van Boxmeer haast het zich te zeggen: ,,Er was geen paniek hoor.” Toch was de stroomuitval van maandagavond in Wijbosch ook voor het directielid van zorgorganisatie Laverhof wel even spannend.

Volledig scherm Henri van Boxmeer, directielid bij zorgorganisatie Laverhof. © Marc Bolsius Want ook bij verpleeghuis Sint-Barbara viel de stroom uit. En omdat ook de noodvoorziening niet werkte, was dat even lastig. ,,De gesloten afdelingen van Barbara, Parklaan en Vijverhof, waren even niet meer gesloten. Gelukkig boden onze medewerkers aan om langer te blijven. Zo konden ze ervoor zorgen dat niemand van onze ouderen kon gaan dwalen.”

Spontane kabelstoring

De stroomstoring trof heel Wijbosch. En een deel van het Schijndelse industrieterrein Duin, langs de Nieuwe Eerdsebaan. De eerste melding bij Enexis kwam maandag om 21.45 uur, aldus een woordvoerder. En om 23.06 was de storing verholpen. ,,Het was een spontane kabelstoring in een kabel bij de Industrieweg", aldus de zegsman.

Opeens was het in heel Wijbosch donker. Dus ook in het verpleeghuis. ,,De deuren gingen van het slot en de lichten gingen uit. Maar ook de klimaatbeheersing viel uit", aldus Van Boxmeer. Volgens hem werd het noodaggregaat ook getroffen door de stroomstoring. ,,Gelukkig duurde de storing niet zo heel lang. Als het langer had geduurd, hadden we andere noodaggregaten laten komen.”

‘Met kaarsje buiten gezeten’

Ook bij HairHouse Schijndel van Sanne Kessels uit Wijbosch viel alles uit. ,,Mijn kapsalon was al dicht", reageert Kessels, ,,wij hebben gezellig buiten gezeten met een kaarsjes.”

Cafetaria Luxor aan de Rietstraat in Wijbosch was ook dicht toen de stroom uitviel. ,,Ik ben wel meteen naar de zaak gereden", zegt Ramy Ghobrial van Luxor. ,,Sommige artikelen uit de diepvries moest ik weggooien. En sommige artikelen nam ik mee naar huis om in de diepvries te leggen.”