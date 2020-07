Opgeviste handgranaat in Boxtel veiliggesteld door EOD, omwonenden kunnen weer naar huis

Meeste gevonden schoenen, jassen en waardevol­le spullen worden niet opgehaald op Gymnasium Beekvliet

9:37 SINT-MICHIELSGESTEL - Het lijkt wel markt in Gymnasium Beekvliet. Een meterslang tafelblad vol spullen - heel veel schoenen - plus een rek met een stuk of veertig jassen. Allemaal gevonden op school in het afgelopen halfjaar. Wat niet wordt opgehaald, gaat naar het goede doel.