Ophef in zwembad Schijndel, nieuwe prijzen rijzen de pan uit: ‘Dit gaat me 855 euro per jaar kosten’

Weer naar goud zoeken in Liempde en speuren naar di­no-eieren in Boxtel: ‘Je kunt niet aan het poetsen blijven hè’

BOXTEL/LIEMPDE - Naar goudklompjes zoeken bij in- en outdoor speeltuin Het Gouden Woud in Liempde of naar dino-eieren speuren bij het Oertijdmuseum in Boxtel. Het mag weer. Het was dit weekeinde in ieder geval ‘lekker druk’ bij de ‘attracties’.

30 januari