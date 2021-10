Oplossing drukte Baroniestraat Boxtel in zicht, gaat er dan eindelijk iets gebeuren?

Het Brabantse koor Betje Wolff zingt Bella Ciao al 25 jaar: ‘Zelfs op Paaspop hoorde ik het iedere dag’

26 oktober SCHIJNDEL/BOXTEL - Strijdliederen van over de hele wereld zingen van de Betje Wolffstraat in Schijndel tot aan de Amsterdamse poptempel Paradiso. Het is allemaal werkelijkheid voor vrouwenkoor Betje Wolff dat 25 jaar bestaat. Dat werd dinsdag in Boxtel gevierd. ,,Stiekem zingen wij mannen soms op de achtergrond mee.”