Opnieuw beelden van varkens met hittestress in stilstaande vrachtwagens bij Vion in Boxtel

Dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals filmde de varkens woensdagmiddag. De vrachtwagens stonden in de zon terwijl het zeker 33 graden was.

Drie weken geleden filmde Eyes on Animals ook al beelden van vrachtwagens vol met varkens met hittestress. Madelaine Looije van Eyes on Animals was woensdag bij Vion in Boxtel en zag ‘opnieuw twee vrachtwagens met varkens buiten het terrein van Vion in de zon’.

Looije vertelde aan Zembla dat de varkens in één van de vrachtwagens in nood verkeerden. ,,Ik vroeg de chauffeur om te gaan rijden voor verkoeling, maar dat deed hij niet. Het was moeilijk communiceren, omdat hij geen Nederlands sprak.”

Varkens zweten niet

Varkens kunnen niet zweten, waardoor ze de hitte in hun lichaam lastiger kwijtraken dan mensen. Zembla sprak ook met een dierenarts, die bevestigde dat de varkens inderdaad hittestress kregen: ,,Een varken zou nog via uitstraling warmte kwijt kunnen raken, maar met al die varkens eromheen lukt dat niet.”

Verder stroomde er geen lucht door de vrachtwagen, omdat het voertuig stilstond. In die situatie krijgen varkens vrijwel meteen last van hittestress.

‘Willen geen stilstaande vrachtwagens’

Vion heeft aan Zembla laten weten dat zij niet willen dat vrachtwagens buiten het terrein stilstaan: ,,Dan loopt de temperatuur al snel te hoog op en in ons protocol staat dat het niet mag.” De slachterij stelt dat ze daarover veel contact hebben met de chauffeurs, zodat ze blijven rijden om de varkens verkoeling te geven.

Volledig scherm Varkens met hittestress in vrachtwagens voor Vion in Boxtel. © Screenshot video