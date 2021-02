Oppositie Boxtel uit felle kritiek op nieuw college: ’Woorden het roer moet om kunnen definitief prullenbak in’

Liefheb­bers krabbelen en schaatsen in Schijndel en Boxtel nu het nog even kan

14 februari BOXTEL/SCHIJNDEL - ,,Ze lagen achter een stapel dozen op zolder”, zegt Robin Geerts terwijl hij op een bankje zijn voet in een schaats wringt. ,,Maandag gaat het dooien. Het is nu of voorlopig niet. We gaan vanwege het virus niet skiën in het buitenland. Dus wil ik vanmiddag enkele rondjes sportief ‘krabbelen’.”