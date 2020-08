Oppositie Gestel wil snel weten waar het pijn gaat doen met bezuinigingen

Gestel stevent af op een tekort van een miljoen euro in 2024 en moet dus nu al flink snijden in de uitgaven. Op de meeste onderdelen komt dat neer op tien procent bezuinigen. Maar ook dat lijkt niet voldoende om een gezond huishoudboekje te houden. Tot nu toe horen de oppositiepartijen niet hoe dat voor allerlei onderdelen gaat uitpakken. En dat steekt de oppositie.

Extra raadsvergadering over de centen?

Om die reden dreigen D66, DorpsGoed, de Gestelse Coalitie, GroenLinks en PvdA om een extra raadsvergadering uit te schrijven die aanstaande donderdag dan al gehouden moet worden. ,,Uiterlijk voor komende woensdag vragen wij of het college ons uitvoerig en volledig wil informeren over de plannen met betrekking tot de bezuinigingen. Tot nu toe weten we net zoveel als wat er in een openbaar persbericht staat dat half juli werd verzonden.”

Herhaalde pogingen

,,Ondanks herhaalde pogingen om over de bezuinigingen informatie te verstrekken, is dat nog niet gebeurd. Het toezenden van het persbericht vinden wij volstrekt onvoldoende”, zo zegt fractievoorzitter van de PvdA Jack de Vlieger namens alle oppositiepartijen.

Actie oppositie wordt serieus genomen

Sint-Michielsgestel neemt de actie van de oppositie serieus en heeft de griffier terug laten komen van vakantie. Een gemeentewoordvoerder: ,,Met een uitgebreide raadsinformatiebrief willen we de partijen op de hoogte brengen van het proces rondom alle bezuinigingen. Daar staan nog niet alle concrete bezuinigingen in. Mocht die informatie niet afdoende zijn, dan bereiden we de extra raadsvergadering voor aanstaande donderdag voor.”

Structureel geld erbij

In juli meldde Ed Mathijssen (financiën) al dat onder meer extra taken in het sociaal domein de spaarpot van Sint-Michielsgestel leegtrekken. Maar ook de coronacrisis doet er geen goed aan en levert extra kosten op. ,,Het is echt noodzakelijk dat het Rijk nu structureel met meer geld over de brug komt”, aldus de wethouder.

Tien procent misschien niet genoeg

Mathijssen verwacht dat een bezuiniging van tien procent op alle investeringen nog niet voldoende is voor de komende jaren. ,,Voor de periode na 2024 komen we dan nog steeds structureel geld te kort. Deze zomer gaan we ons daarom beraden op voorstellen om ook die tekorten aan te pakken. En dat gaat zeker pijn doen.”

Van de hoed en de rand

Juist over dat laatste wil de oppositie nu precies van de hoed en de rand weten. Daarom vraagt ze nadrukkelijk aan het college van burgemeester en wethouders waar het de komende tijd ‘pijn gaat doen’ in de begroting van 2021 en de jaren daarna.

Geen korting in gemeentefonds

Inmiddels hebben alle partijen in Gestel een brief naar de Tweede Kamer en het Kabinet uit laten gaan om het gemeentefonds (geld van het Rijk dat de gemeente krijgt voor allerlei taken) niet te korten de komende jaren.