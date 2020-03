Oppositie Haaren: snel lokale steun voor lokale ondernemers nodig

Dringende oproep Meierij­stad: blijf weg van milieustra­ten, speel niet met je gezondheid

15:32 VEGHEL/SCHIJNDEL - Blijf zo veel mogelijk weg van de milieustraten vanwege het coronavirus, kom alleen als het echt noodzakelijk is. Deze dringende oproep doet de gemeente Meierijstad. Aanleiding is de grote drukte van de laatste dagen op de milieustraten in Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. In de gemeente Boxtel is de milieustraat zelfs gesloten.