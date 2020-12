Oproep: meet zelf de luchtkwaliteit in Meierijstad, ‘Waarom wachten?’

Bouwtempo gaat omhoog in Meierij­stad, ‘Goed voor mensen die smachten naar een huurwoning’

8 december SINT-OEDENRODE - ,,Ons motto is ‘Niet mauwen, maar bouwen'. Daarom kunnen wij achter deze prestatie-afspraken staan, want er wordt gelukkig meer gebouwd.” Dat zei voorzitter Wout van de Peppel van de bewonersraad Area maandagavond over de afspraken rond bouwen in Meierijstad.