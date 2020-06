Oproep tot ondersteuning van ‘spoorbewoners’ in Boxtel

Eerst proef met regenpij­pen afkoppelen bij tien woningen. Daarna nog eens zeventig woningen

10:11 SINT-MICHIELSGESTEL - Het doel is voorlopig tachtig woningen in Sint-Michielsgestel afkoppelen van het regenwater. Dat is goed voor het milieu en bespaart op investeringen in nieuwe, dure rioolplannen. Maar door de coronacrisis doet Met elkaar voor Mekaar nu eerst een proef bij tien woningen.