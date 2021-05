Oproep uit Boxtel: ‘Schaf die verhuurdersheffing af’

Diamanten echtpaar Frans (85) en Jansje (79): ‘Je moet zelf de slingers ophangen'

26 mei BOXTEL – Het is precies zestig jaar geleden dat Frans en Jansje Schapendonk in het huwelijksbootje stapten. Reden voor een feestje? Ja, maar corona gooit roet in het eten. Het feest met honderd man bij De Walnoot in Boxtel is uitgesteld. Bovendien is Frans momenteel nog herstellende van corona en ligt hij in het ziekenhuis. Het virus houdt het echtpaar al wekenlang uit elkaar.