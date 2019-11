Opsplitsing Haaren levert huishoudens voordeeltje op

2020 staat vooral in het teken van zaken afronden. De lokale belastingen stijgen bescheiden en er is zelfs een voordeeltje voor Haarense huishoudens. Dat voordeel zit ‘m in het legen van de kliko’s. De gemeente brengt de kosten ervan in rekening als het jaar is afgerond. Maar dat kan in 2021 niet meer, want dan is Haaren opgesplitst. Dus komt de rekening vooraf en worden niet alle kosten aan de inwoners doorberekend. Het betekent een mazzeltje van zo’n 12,50 euro per huishouden. De gemeente scheelt het 80.000 euro aan inkomsten.