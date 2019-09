Optie: gemeentehuis als alternatief voor Gedenkplaats Haaren

De leden van Vriendenkring Haaren ‘40-’45 komen vandaag, zaterdag 14 september, met alle vrijwilligers van de Gedenkplaats bijeen in Den Domp in Haaren. Om het verdriet te delen over het verlies van een deel van de collectie en de huisvesting. Maar ook om ideeën op te halen over de toekomst. En dan vooral voor de komende paar jaar. ,,Op termijn hopen we terug te kunnen keren naar een herbouwd Haarendael”, zegt Pommer.

Leeg gemeentehuis

Het gemeentehuis van Haaren zou expositieruimte kunnen bieden voor de komende jaren. Dat pand komt namelijk leeg te staan bij de opsplitsing van de gemeente Haaren, per 1 januari 2021. ,,Wij willen niet jarenlang de spullen die we hebben gered in een opslag houden. We willen exposeren, laten zien wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog in Kamp Haaren”, aldus Pommer. Voordelen van het gemeentehuis vindt hij onder meer dat het centraal ligt in Haaren en er veel volk voorbij komt.