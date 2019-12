Optocht in Schijndel is gered: toch nog een loods gevonden

Een lege loods aan de Woudseweg in Schijndel is de redding voor de komende carnavalsoptocht in Schorsbos. Enkele clubs kunnen hier vanaf maandag 6 januari terecht met hun plaksel, gaas, piepschuim en papier-maché. ,,Hier zijn we heel blij mee”, reageert voorzitter Vincent Verhoeven van de optocht in Schorsbos.



Op dezelfde locatie willen de clubs vóór carnaval in 2021 een nishut bouwen, een tijdelijk hal die uit een gebogen dak van golfplaten bestaat. ,,Voor de komende carnaval lukt dat niet meer, daarvoor zijn we te laat.”