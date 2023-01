Opvang zwerfkatten Boxtel stopt in Den Bosch: ‘Het wordt te veel’

Jaspers verslaat niet alleen De Bruijn, maar ook het systeem

Dick Jaspers is al jaren de beste driebandenbiljarter van de wereld, maar de afgelopen twee NK's wist hij niet te winnen. Kwam dat misschien omdat sindsdien in een ander systeem werd gespeeld, met setjes? Jaspers versloeg zondagmiddag in de NK-finale niet alleen Jean-Paul de Bruijn, maar ook dat systeem. Hij veroverde er zijn 22ste nationale titel mee.

16 januari