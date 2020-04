Oranje ranja, meringues, het volkslied zingen en quizzen in de Meierij voor de Koning.

Schijndel, Maaskantje, Den Dungen - ,,Leuk dat jullie er allemaal zijn, maar wel afstand houden a.u.b.” De waarschuwing schalt door de geluidsinstallatie die in de Hoofdstraat in Schijndel is gezet. Enkele tientallen mensen uit de buurt zongen gisteren stipt om 10.00 uur ‘Het Wilhelmus’.

,,Het eerste couplet duurt zevenenvijftig seconden”, weet Simon van Helvoirt die de spontane samenzang in overleg met het oranjecomité via een buurtapp heeft georganiseerd. ,,Daarna zingen we ‘Lang zal hij leven’. Niet alleen voor Willem-Alexander, maar ook voor de buurman. Hij wordt 67 jaar.”

‘Vlaggen uitgehangen voor opa’

,,Geweldig en bijzonder”, vindt buurman Ad Verhulst na het mini-straatconcert voor De Koning en zijn persoontje voor de deur. ,, Hoe het is om tegelijk met Willem-Alexander jarig te zijn? Ik zeg tegen de kleinkinderen dat ze de rood, wit, blauwe vlag weer hebben uitgehangen voor opa. Dit jaar geen verjaardagsfeestje met familie helaas. Simon draait vanmiddag muziek vanuit zijn tuin. Wat ik aanvraag? ‘Atje voor de sfeer’ denk ik.”

Quote Flesje wijn bij de deur en aftershave bij de poort als bedankje Simon van Helvoirt

Buurman van Helvoirt vond gisteren het ‘even samen, maar toch op afstand’ zingen leuk. ,,Saamhorigheid in de omgeving”, zegt hij. ,,Ik geef later vanmiddag net zoals begin deze maand een ‘oranje buurtconcert’ vanuit mijn tuin. Er stonden vorige keer als bedankjes een fles wijn bij de deur en een aftershave bij de poort. Dit kaartje kreeg ik van Nina. ‘Bedankt deejay voor de liedjes’ staat erop.”

Volledig scherm Simon van Helvoirt vraagt de mensen voorzichtig te zijn. © Peter de Bruijn

Skêndel Zwingt even niet

Volledig scherm Wim van Uden van 'Skêndel Zwingt' © Peter de Bruijn Op de Markt in Schijndel is het vooral stil. Het enige oranje zijn wat ballonnen bij een winkel en de sjaal van bestuurslid Wim van Uden van het traditionele meezing- en swingfeest ‘Skêndel Zwingt’. ,,Er hangt weinig rood, wit en blauw in het centrum”, constateert hij. ,,Deze omgeving is hard getroffen door corona. Misschien heeft de ingetogenheid daar vandaag mee te maken.” Van Uden: ,,Vier dagen feest in het dorp gaan niet door. Dat is al een tijdje slikken. Skêndel had oranje moeten kleuren. Als ik mijn ogen sluit zie ik kindjes op kleedjes bij de vrijmarkt, een optocht van versierde fietsjes en de harmonie voorbij lopen. Als ik mijn ogen open, is het stil. Dan moeten we het in 2021 maar dubbel vieren hè.”

Meringues en een museum in Den Dungen

Bij de broertjes Niek (7) en Stijn (5) liggen twee kleedjes op de stoep aan Grinsel in Den Dungen. Stijn probeert zijn autootjes te verkopen. ,,Nee, dat is nog niet gelukt. Wel vier meringues aan mensen die voorbij komen. Die wilden we oranje maken, maar de kleurstof was op.”

Volledig scherm Broertjes Niek en Stijn bij het enige museum in De Meierij dat gisteren open was © Peter de Bruijn

Op het kleed van broer Niek kun je fossielen van heel lang geleden en insecten in glas of andere opgezette beestjes bekijken. Niek ‘runt’ misschien wel het enige museumpje dat in coronatijd nog open is. ,,Sommige beestjes heb ik met een vriendje gevonden”, zegt hij. ,,Kijk dit is een dagpauwoog; een vlindertje. In dit bakje zitten visjes die straks kikkertjes worden.”

Volledig scherm Moeder Chantal maakt een filmpje van 'Koning' Pepijn en 'Koningin' Emma © Peter de Bruijn

De familie Oosterhuis uit Maaskantje doet mee met de ‘HELD van Oranje Kwis’ in en om Den Dungen.

,,Dit is mijn koets”, zegt ‘Koning’ Pepijn (5) terwijl hij in een kartonnen doos een stok met een paardenhoofd voor zich houdt. Zusje Emma (3) ‘klakt’ ondertussen op hoge hakken in een echte koninginnen-jurk over het gangpad en neemt plaats op haar ‘troon’.

Broer en zus wuiven even later in het speeltuintje als een ware koning en koningin naar ‘het volk’. Buurvrouw en buurman zwaaien terug.

Quote Wat krijg je als je poep omdraait? Chantal Oosterhuis

,,Tachtig vragen en enkele opdrachten waar je de hele dag over mag doen”, weet moeder Chantal. ,,Wat krijg je als je poep omdraait”, vraagt ze. ,,Poep aan je handen”, geeft Pepijn lachend als antwoord.”

Chantal: ,,We moesten onder meer een kroon en een lintje maken. Om vier uur gaan we toosten. Met oranje ranja natuurlijk. De tijd vliegt. Je bent lekker bezig. Bovendien steunen we met onze deelname de lokale ondernemers; superleuk toch?”

Ruim 260 personen voor ‘HELD van Oranje Kwis’

Volgens Christel Heijmans van de organisatie is de ‘Kwis’ een succes. ,,Zevenzestig gezinnen; ruim 260 personen”, zegt ze.