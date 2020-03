Organisaties van kindervakantieweek in Meierij wikken en wegen: wel of niet

HAAREN, SINT-MICHIELSGESTEL, DEN DUNGEN - Een aantal organisaties van zomer-kinderactiviteiten in de Meierij stelt hun besluit over het wel of niet doorgaan nog even uit. In Rosmalen werd de kindervakantieweek onlangs afgelast.

,,Bijzonder dat ze in Rosmalen de knoop al hebben doorgehakt”, zegt secretaris Hans Vos van de Creatieve Week en Mini-Gestel in Sint-Michielsgestel. ,,Augustus is nog ver weg. We zijn nog niet van plan om af te gelasten. Wij hebben waarschijnlijk ook minder voorbereiding nodig dan Rosmalen.”

‘Mini-Gestel is geoliede machine’

“Voor het bouwdorp Mini-Gestel gaat het alleen om hout, spijkers en etenswaren. Beide evenementen zijn pas in augustus. Onze draaiboeken zijn al vijftig jaar oud. Het is een geoliede machine. De voorbereiding gaat bijna als vanzelf. Ik denk dat we rond 1 juni beslissen. Dan weten we ook meer van de overheid.”

Volledig scherm De kinderen vermaken zich tijdens de zomer in de piste van Jeugdcircus Il Grigio © Chris Korsten

‘Bizarre tijden’

In Haaren vermaakt veel jeugd zich tijdens de zomervakantie in de piste van Jeugdcircus Il Grigio. ,,De eerste voorstelling staat voor 18 juli gepland”, aldus ‘circusdirecteur’ Rob Kevenaar. ,,Of er dan artiesten in de piste staan? Het zijn bizarre tijden. We houden er rekening mee dat het circus niet doorgaat. De ‘go’ of ‘no go’ ligt in april.”

Quote Bouwen, maar niet ten koste van alles Ton Voets , Voorzitter Bouwdorp Den Dungen Op dit moment repeteert de Haarense jeugd tot 6 april niet omdat je niet met meer dan drie mensen bij elkaar mag zijn. ,,Sommige kinderen zijn thuis aan het balanceren op de éénwieler. Dat trainen ligt ook aan het eigen enthousiasme.”

‘Nu beslissen is voorbarig’

Volgens voorzitter Ton Voets van Bouwdorp Hout Feest Den Dungen is nu beslissen voorbarig. ,,Draaiboek Den Dungen is opgestart. Ik hoop dat de kids in augustus weer kunnen timmeren”, zegt hij. ,,Natuurlijk niet ten koste van alles.”